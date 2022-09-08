Тиафо рассказал, что провёл с Рублёвым свой лучший тай-брейк в карьере

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата США (7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4).
«Это было действительно хорошее выступление. Хорошо играл, хорошо подавал. Да, действительно агрессивно. Да, это было довольно чистое выступление. Не могу себя критиковать, правда. Я играл с Андреем в юниорах. Мы хорошо знакомы друг с другом, отлично ладим. Сегодня я чувствовал себя очень комфортно, и это отразилось на моем выступлении. Победа на тай-брейке 7:0? Это лучший тай-брейк, который я когда-либо играл», — сказал Тиафо на пресс-конференции.
За выход в финал Тиафо сыграет с победителем пары Янник Синнер — Карлос Алькарас.
Ранее, в 1/8 финала Тиафо сенсационно победил третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
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