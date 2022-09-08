Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Соболенко в полуфинале US Open

Первая ракетка мира Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с белоруской Ариной Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Думаю, каждый из матчей с Соболенко был совершенно разным. В каждом из этих матчей у меня был совершенно разный уровень уверенности. Так что сложно сравнивать. В Дохе наверняка это было началом. Это не было началом серии, но это был первый матч, в котором я поняла, что действительно могу играть солидно против топ-10 игроков. Арина играла очень хорошо. Это действительно дало мне надежду и мотивацию на будущее.

В Штутгарте я чувствовала, что просто продолжила то, что делала на нескольких последних турнирах. Мы впервые мы будем играть друг против друга на турнире Большого Шлема. Так что я не знаю, как это будет.

Конечно, я буду работать, чтобы сохранить свой уровень концентрации и решимости. Мы играли друг с другом пару раз, так что мы знаем друг друга», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

На данный момент счёт в личных встречах 3-1 в пользу Свёнтек.