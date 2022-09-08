Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию с банкой Heineken

8-я ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после поражения в четвертьфинале US Open – 2022 от первой ракетки мира Иги Свёнтек с банкой пива Heineken.

Пегула отметила, что банка алкогольного напитка позволит ей пройти процедуру допинг-контроля и лучше справиться с неудачей, которая постигла её в матче 1/4 финала домашнего мейджора.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Джессика уступила польке Иге Свёнтек со счётом 3:6, 6:7.

«Извините, но это отстойно, это отстойно. Мне хотелось бы выиграть здесь, на своём домашнем турнире «Большого шлема». Я хотела бы, чтобы мне не приходилось играть с Игой или с Эшли Барти каждые четвертьфиналы на мейджорах. Эти теннисистки, похоже, не так часто проигрывают.

Я не знаю, я чувствую эмоционально выжатой сейчас», — цитирует Пегулу WTA Insider.