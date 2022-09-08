Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинале с Игой Свёнтек на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что думает о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата США, в котором её соперницей станет первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек. По словам Соболенко, она попытается заставить Свёнтек работать как можно больше.

«Она отличный игрок, с ней всегда тяжёлые матчи. Она хорошо двигается, очень хорошо бьёт по мячу, хорошо подаёт. Она сильный противник, но я сделаю всё, что в моих силах, и заставлю её работать как можно больше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Плишкову, а Ига Свёнтек — американку Джессику Пегулу.

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США: