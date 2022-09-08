Арина Соболенко ответила на вопрос о политической ситуации

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, ответила на вопрос, не сложно ли ей тренироваться и играть в теннис на фоне текущей политической ситуации.

«Это тяжело, большое давление. Я просто стараюсь думать, что я просто спортсменка и не имею никакого отношения к политике. Я просто пытаюсь играть как можно лучше и делать так, чтобы людям нравилось смотреть мои матчи», — рассказала Арина Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в настоящее время российские и белорусские теннисисты лишены права выступать под своими флагом и гимном. Они выступают в нейтральном статусе.

Также посмотрите видео, как Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США: