Арина Соболенко ответила на вопрос о политической ситуации
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, ответила на вопрос, не сложно ли ей тренироваться и играть в теннис на фоне текущей политической ситуации.
«Это тяжело, большое давление. Я просто стараюсь думать, что я просто спортсменка и не имею никакого отношения к политике. Я просто пытаюсь играть как можно лучше и делать так, чтобы людям нравилось смотреть мои матчи», — рассказала Арина Соболенко на пресс-конференции.
Напомним, в настоящее время российские и белорусские теннисисты лишены права выступать под своими флагом и гимном. Они выступают в нейтральном статусе.
Также посмотрите видео, как Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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