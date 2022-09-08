Онс Жабер встретилась с Энди Роддиком, который является её главным кумиром

Пятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер опубликовала в социальных сетях совместное фото с легендарным американцем, бывшим лидером мирового рейтинга Энди Роддиком.



«Наконец-то я встретила эту легенду», — подписала фото Жабер, прикрепив к своему посту эмоджи в виде сердечка.

Тунисская теннисистка завтра, 9 сентября, сыграет полуфинальный матч Открытого чемпионата США в одиночном разряде. Её соперницей будет представительница Франции Каролин Гарсия. Обе предыдущие встречи между соперницами оставались именно за Онс.



Отметим, что Роддик выигрывал US Open 19 лет назад. Американец за карьеру добился 32 титулов ATP. В 2012 году Энди принял решение завершить профессиональную карьеру игрока.