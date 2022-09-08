Габриэль Батистута обратился к Новаку Джоковичу. Тот отреагировал
Поделиться
Легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Батистута посетил теннисный центр Джоковича в Сербии.
«Спасибо, Ноле, за эту встречу в твоём центре обучения теннису. Было весело, множество анекдотов, переживаний. Скоро мы снова увидимся», — написал Габриэль в своих социальных сетях.
«Спасибо за визит, Габриэль! Я очень рад видеть вас в нашей стране и в моём центре. Сербия тебя очень любит», — ответил Новак в комментариях к соответствующему посту футболиста.
Также Батистута и Джокович обменялись футболками.
Фото: из личного архива габриэля батистуты
Также посмотрите видео, как Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:57
-
07:51
-
07:36
-
07:33
-
07:24
-
07:20
-
07:08
-
06:21
-
06:14
-
05:58
-
05:56
-
05:20
-
05:00
-
04:15
-
02:01
-
00:51
-
00:39
-
00:14
- 7 сентября 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:24
-
23:07
-
22:52
-
22:19
-
22:04
-
21:40
-
21:28
-
21:15
-
20:49
-
20:34
-
20:19
-
19:46
-
19:28
-
19:15
-
18:49
Партнерский контент