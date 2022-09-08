Габриэль Батистута обратился к Новаку Джоковичу. Тот отреагировал

Легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута обратился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Батистута посетил теннисный центр Джоковича в Сербии.

«Спасибо, Ноле, за эту встречу в твоём центре обучения теннису. Было весело, множество анекдотов, переживаний. Скоро мы снова увидимся», — написал Габриэль в своих социальных сетях.

«Спасибо за визит, Габриэль! Я очень рад видеть вас в нашей стране и в моём центре. Сербия тебя очень любит», — ответил Новак в комментариях к соответствующему посту футболиста.

Также Батистута и Джокович обменялись футболками.

Фото: из личного архива габриэля батистуты

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