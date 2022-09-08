Матс Виландер дал два совета Андрею Рублёву после его поражения от Тиафо в 1/4 US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер дал два совета по игре российскому теннисисту Андрею Рублёву, который проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Рублёв проиграл Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

«Вероятно, Андрею нужно внести немного разнообразия в свою игру. Легче сказать, чем сделать. Ему нужно улучшить свою вторую подачу. Также легче сказать, чем сделать.

Но он будет продолжать работать и продолжать стараться. И не удивляйтесь, если однажды Андрей Рублёв пройдёт весь путь. Потому что он очень этого хочет», — приводит слова Виландера Eurosport.

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США: