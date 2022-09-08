US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 10-го игрового дня
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Утром мск 8 сентября завершился 10-й соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Американец Фрэнсис Тиафо выиграл свой четвертьфинал у россиянина Андрея Рублёва, а испанец Карлос Алькарас сломил сопротивление итальянца Янника Синнера.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 10-го игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (четвертьфиналы).
Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 7:6, 7:6, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.
Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».
Напомним, в 2021 году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев. В 2022 году он уступил Нику Кирьосу в четвёртом круге.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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