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US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 10-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 10-го игрового дня
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Утром мск 8 сентября завершился 10-й соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Американец Фрэнсис Тиафо выиграл свой четвертьфинал у россиянина Андрея Рублёва, а испанец Карлос Алькарас сломил сопротивление итальянца Янника Синнера.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 10-го игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (четвертьфиналы).

Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 7:6, 7:6, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Турнирная сетка
Обидно до слёз! Рублёв отдал два тай-брейка и пропустил американца в полуфинал US Open Обидно до слёз! Рублёв отдал два тай-брейка и пропустил американца в полуфинал US Open
Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open

Напомним, в 2021 году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев. В 2022 году он уступил Нику Кирьосу в четвёртом круге.

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:

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