Определились все пары 1/2 финала US Open у мужчин
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Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Матчи состоятся завтра, 9 сентября.
Карен Хачанов (Россия, 27) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)
Полный календарь доступен на «Чемпионате».
Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл российский теннисист Даниил Медведев. В финальном матче он в трёх сетах победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В 2022 году Медведев проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге, а Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир.
Также посмотрите видео, как белоруска Арина Соболенко тренируется с россиянином Андреем Рублёвым на корте в США:
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