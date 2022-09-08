Определились все пары 1/2 финала US Open у мужчин

Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Матчи состоятся завтра, 9 сентября.

Карен Хачанов (Россия, 27) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)

Полный календарь доступен на «Чемпионате».

Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл российский теннисист Даниил Медведев. В финальном матче он в трёх сетах победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В 2022 году Медведев проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге, а Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир.

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