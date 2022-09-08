US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 10-го игрового дня

Ранним утром 8 сентября завершился десятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову, а первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала победу над американкой Джессикой Пегулой.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей десятого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (четвертьфиналы).
Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 1:6, 6:7 (4:7).
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4).
Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».
Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.
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