US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 10-го игрового дня

Ранним утром 8 сентября завершился десятый соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову, а первая ракетка мира полька Ига Свёнтек одержала победу над американкой Джессикой Пегулой.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей десятого игрового дня US Open в женском одиночном разряде (четвертьфиналы).

Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 1:6, 6:7 (4:7).

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4).

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.