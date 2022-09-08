Определились все пары 1/2 финала US Open у женщин

Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Француженка Каролин Гарсия в 1/2 финала турнира встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, а первая ракетка мира полька Ига Свёнтек за выход в финал сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матчи состоятся в ночь на 9 сентября.



Каролин Гарсия (Франция, 17) — Онс Жабер (Тунис, 5).

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).



Полный календарь доступен на «Чемпионате».

Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша, проиграв француженке Ализе Корне.