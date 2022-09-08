Определились все пары 1/2 финала US Open у женщин
Поделиться
Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Француженка Каролин Гарсия в 1/2 финала турнира встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, а первая ракетка мира полька Ига Свёнтек за выход в финал сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Матчи состоятся в ночь на 9 сентября.
Каролин Гарсия (Франция, 17) — Онс Жабер (Тунис, 5).
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).
Полный календарь доступен на «Чемпионате».
Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша, проиграв француженке Ализе Корне.
Новость по темеСвёнтек пробилась в свой 3-й полуфинал на ТБШ в 2022
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:29
-
08:30
-
08:29
-
08:25
-
07:57
-
07:51
-
07:36
-
07:33
-
07:24
-
07:20
-
07:08
-
06:21
-
06:14
-
05:58
-
05:56
-
05:20
-
05:00
-
04:15
-
02:01
-
00:51
-
00:39
-
00:14
- 7 сентября 2022
-
23:53
Партнерский контент