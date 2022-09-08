Американка Аманда Анисимова обрадовалась победе Тиафо над Рублёвым в 1/4 финала US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова порадовалась тому, что американец Фрэнсис Тиафо победил россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Рублёв проиграл Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

«О боже! Так рада за тебя», — написала Анисимова в своих социальных сетях, тегнув Тиафо и прикрепив текст к соответствующему изображению.

Фото: из личного архива аманды анисимовой

Андрей Рублёв уже в шестой раз проиграл четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Он ещё ни разу не выходил в полуфинал. Что касается Фрэнсиса Тиафо, то для него это первый полуфинал на мэйджорах. Он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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