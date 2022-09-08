Матч между Синнером и Алькарасом стал самым поздним в истории US Open

Встреча 1/4 финала Открытого чемпионата США между итальянцем Янником Синнером (13-е место в рейтинге) и испанцем Карлосом Алькарасом (4-е место в рейтинге) завершится в самое позднее время в истории турнира. Об этом сообщил твиттер US Open Tennis.

Матч продолжается на момент написания новости. Идёт решающий пятый сет, по ходу которого впереди Карлос Алькарас со счётом 4:3. Теннисисты на корте уже более пяти часов. Разница московского времени с Нью-Йорком: −7 часов.

Победитель матча в 1/2 финала US Open встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (26-е место в рейтинге), который ранее в четвертьфинале обыграл российского теннисиста Андрея Рублева (11-е место в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.