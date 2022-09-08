Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч между Синнером и Алькарасом стал самым поздним в истории US Open

Матч между Синнером и Алькарасом стал самым поздним в истории US Open
Комментарии

Встреча 1/4 финала Открытого чемпионата США между итальянцем Янником Синнером (13-е место в рейтинге) и испанцем Карлосом Алькарасом (4-е место в рейтинге) завершится в самое позднее время в истории турнира. Об этом сообщил твиттер US Open Tennis.

Матч продолжается на момент написания новости. Идёт решающий пятый сет, по ходу которого впереди Карлос Алькарас со счётом 4:3. Теннисисты на корте уже более пяти часов. Разница московского времени с Нью-Йорком: −7 часов.

Победитель матча в 1/2 финала US Open встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (26-е место в рейтинге), который ранее в четвертьфинале обыграл российского теннисиста Андрея Рублева (11-е место в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.

Новость по теме
Лоу — о поздней игре Алькараса: теннис — единственный вид спорта, в котором так происходит
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022