Матч между Синнером и Алькарасом стал самым поздним в истории US Open
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Встреча 1/4 финала Открытого чемпионата США между итальянцем Янником Синнером (13-е место в рейтинге) и испанцем Карлосом Алькарасом (4-е место в рейтинге) завершится в самое позднее время в истории турнира. Об этом сообщил твиттер US Open Tennis.
Матч продолжается на момент написания новости. Идёт решающий пятый сет, по ходу которого впереди Карлос Алькарас со счётом 4:3. Теннисисты на корте уже более пяти часов. Разница московского времени с Нью-Йорком: −7 часов.
Победитель матча в 1/2 финала US Open встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (26-е место в рейтинге), который ранее в четвертьфинале обыграл российского теннисиста Андрея Рублева (11-е место в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.
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