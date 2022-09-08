Карлос Алькарас более чем за пять часов победил Янника Синнера и вышел в полуфинал US Open
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, обыграв 13-го номера рейтинга ATP, представителя Италии Янника Синнера. Алькарас победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.
Алькарас выполнил пять эйсов и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал 10 брейк-пойнтов из 25 (процент реализации составил 40%). На счету Синнера восемь эйсов и 11 ошибок на подаче. Он использовал 7 брейк-пойнтов из 16 (44%).
В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба матча состоятся завтра, 9 сентября.
US Open (м). 1/4 финала
08 сентября 2022, четверг. 04:35 МСК
13
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
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4
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
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