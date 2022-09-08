Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас более чем за пять часов победил Янника Синнера и вышел в полуфинал US Open

Карлос Алькарас более чем за пять часов победил Янника Синнера и вышел в полуфинал US Open
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, обыграв 13-го номера рейтинга ATP, представителя Италии Янника Синнера. Алькарас победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.

Алькарас выполнил пять эйсов и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал 10 брейк-пойнтов из 25 (процент реализации составил 40%). На счету Синнера восемь эйсов и 11 ошибок на подаче. Он использовал 7 брейк-пойнтов из 16 (44%).

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба матча состоятся завтра, 9 сентября.

US Open (м). 1/4 финала
08 сентября 2022, четверг. 04:35 МСК
Янник Синнер
13
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		7 9 7 7 5 3
6 		6 7 6 0 7 6
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022