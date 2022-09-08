Карлос Алькарас более чем за пять часов победил Янника Синнера и вышел в полуфинал US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, обыграв 13-го номера рейтинга ATP, представителя Италии Янника Синнера. Алькарас победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.

Алькарас выполнил пять эйсов и допустил пять двойных ошибок. Он реализовал 10 брейк-пойнтов из 25 (процент реализации составил 40%). На счету Синнера восемь эйсов и 11 ошибок на подаче. Он использовал 7 брейк-пойнтов из 16 (44%).

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба матча состоятся завтра, 9 сентября.