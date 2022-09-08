Карлос Алькарас прокомментировал спасённый матчбол в победном 1/4 с Синнером на US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, обыграв 13-го номера рейтинга ATP, представителя Италии Янника Синнера. Алькарас победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. В четвёртом сете испанец отыграл матчбол у итальянца.
«Всегда говорю, что надо верить в себя до конца. Надежда – это последнее, что ты теряешь. Я просто верю в себя, в свою игру. Я понимал, что довести такой матч до победы очень сложно. Надо было бороться, стараться сохранить спокойствие и верить в себя.
Сам не знаю, как я это сделал. Уровень игры, уровень матча, качество тенниса – это невероятно. Янник Синнер – потрясающий игрок», — сказал Алькарас сразу после победы.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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