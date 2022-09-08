Кто станет чемпионом US Open — 2022?

Утром мск 8 сентября закончились заключительные матчи 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису. В первом полуфинале сыграют россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд, а во втором — американец Фрэнсис Тиафо и испанец Карлос Алькарас.
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Напомним, год назад победителем Открытого чемпионата США стал россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича. В этот раз Медведев не смог защитить титул. В матче четвёртого круга US Open Даниил в четырёх сетах проиграл австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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