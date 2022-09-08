Карлос Алькарас высказался о предстоящем полуфинале с Фрэнсисом Тиафо на US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Алькарас в четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера, а Тиафо — россиянина Андрея Рублёва.
«Все знают, какого уровня он игрок. Он обыграл Рафу [Надаля в 1/8], в трёх сетах победил Рублёва. Сейчас он очень уверен в себе. И для него этот корт тоже особенный, он тоже пользуется этой энергией. Будет очень тяжело», — сказал Алькарас после победы над Синнером.
Матч Алькарас — Тиафо состоится завтра, 9 сентября. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Они также сыграют завтра.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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