Карлос Алькарас высказался о предстоящем полуфинале с Фрэнсисом Тиафо на US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Алькарас в четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера, а Тиафо — россиянина Андрея Рублёва.

«Все знают, какого уровня он игрок. Он обыграл Рафу [Надаля в 1/8], в трёх сетах победил Рублёва. Сейчас он очень уверен в себе. И для него этот корт тоже особенный, он тоже пользуется этой энергией. Будет очень тяжело», — сказал Алькарас после победы над Синнером.

Матч Алькарас — Тиафо состоится завтра, 9 сентября. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Они также сыграют завтра.

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США: