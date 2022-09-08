Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала US Open среди юниоров

Российская теннисистка Диана Шнайдер в матче 1/16 финала US Open среди юниоров обыграла бельгийку Амели Ван Импе со счётом 6:2 6:3. Далее она выиграла и следующий матч против польки Вероники Эвальд — 2:6, 6:4, 6:2. 8 сентября в четвертьфинале соперницей Дианы будет британка Паха Стойбер.

Россиянка Мирра Андреева в 1/8 финала одержала победу над первой сеянной Софией Костулас из Бельгии — 5:7, 6:4, 6:1. В четвертьфинале 8 сентября 15-летняя теннисистка встретится с филиппинкой Александрой Эала.

Другие российские юниорки в 1/8 финала свои матчи проиграли: Екатерина Хайрутдинова уступила американке Клерви Нгунуи — 2:6, 3:6, Анастасия Гурьева — швейцарке Селин Наф со счётом 2:6, 6:2, 2:6.

В соревновании ребят россиянин Ярослав Дёмин в 1/8 финала встречался со вторым в посеве бельгийцем Арно Жилем Байи и уступил ему со счетом 3:6, 6:4, 3:6.

В парном разряде у юниоров Ярослав Дёмин и Леанид Бойка (США) в 1/16 финала обыграли американцев Кайла Канга и Алекса Микельсена – 6:3, 4:6, 10:5. 8 сентября победители встретятся с бельгийцами Арно Байи и Александером Блоксом.



Анастасия Гурьева и японка Хаю Киношита одержали победу в первом круге над швейцарско-бельгийским дуэтом Селин Наф и Амели Ван Импе – 6:2, 6:3. В 1/8 финала они сыграют с американкой Алексис Блохиной и канадкой Аннабелль Сюй.



Мирра Андреева и филиппинка Александра Эала также уверенно преодолели первый раунд, выиграв американок Иву Якшич и Шэннон Лам – 6:2, 6:2. Следующими соперницами будут Каролина Куль и Элла Зайдель из Германии.



Диана Шнайдер и чешка Луция Хавличкова за выход в четвертьфинал поборются со словачками Ренатой Ямричовой и Ниной Варговой.