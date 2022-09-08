Карлос Алькарас стал самым молодым полуфиналистом на ТБШ за последние 17 лет

Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над представителем Италии Янником Синнером в четвертьфинале US Open – 2022 отметился рядом достижений.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, испанец победил итальянца в 1/4 финала Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. В четвёртом сете Алькарас отыграл матчбол у Синнера.

Таким образом, 19-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом на мейджоре со времён Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в аналогичную стадию в 2005 году, сообщает журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере». Карлос также стал самым молодым участником полуфинала на US Open со времён Пита Сампраса (1990).

За выход в финал американского «Шлема» Алькарас сыграет с представителем США Фрэнсисом Тиафо.