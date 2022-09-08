Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода в полуфинал US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас (четвёртое место в рейтинге) вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022, одержав победу в четвертьфинале над представителем Италии Янником Синнером (13-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут. После игры Алькарас обратился к Синнеру в социальной сети.
«Что я могу сказать? ПОЛУФИНАЛ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА США! Невероятная битва, Янник! Ты действительно заставил меня стать лучше, и я уверен, что в будущем у нас будет ещё много матчей!» — написал Карлос Алькарас в «Твиттере».
В полуфинале 19-летний испанец встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (26-е место в рейтинге), который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.
- 8 сентября 2022
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