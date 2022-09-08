Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Янником Синнером в 1/4 финала US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, обыграв 13-го номера рейтинга ATP, представителя Италии Янника Синнера. Алькарас победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Синнер – Алькарас:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В полуфинале испанец сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом матче сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежский теннисист Каспер Рууд. Встречи состоятся завтра, 9 сентября.