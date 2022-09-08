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19-летний Карлос Алькарас впервые квалифицировался на Итоговый турнир ATP

19-летний Карлос Алькарас впервые квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас впервые обеспечил себе участие в Итоговом чемпионате ATP. Это стало известно после того, как Алькарас обыграл представителя Италии Янника Синнера в четвертьфинале чемпионата США. Напомним, Алькарас занимает второе место в Чемпионской гонке ATP.

Ранее на Итоговый турнир ATP квалифицировался 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Он возглавляет чемпионскую гонку.

Итоговый чемпионат ATP 2022 года пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который в финале 2021 года победил россиянина Даниила Медведева.

Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:

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