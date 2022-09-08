US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня

В ночь на 9 сентября по московскому времени состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Француженка Каролин Гарсия в 1/2 финала турнира встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, а первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек сыграет за выход в финал с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей 11-го игрового дня в женском одиночном разряде.
2:00 (9 сентября) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — Онс Жабер (Тунис, 5).
3:30 — Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Общий призовой фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60,102 млн. Их действующая чемпионка, 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша, проиграв француженке Ализе Корне.
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