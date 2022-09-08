Янник Синнер рассказал, как не смог подать на матч в четвертьфинале US Open с Алькарасом

Итальянский теннисист Янник Синнер, который в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, ответил на вопрос, что стало решающим в гейме в четвёртом сете, когда он не смог подать на матч. У Синнера был матчбол, который Алькарасу удалось отыграть.

«У него и во втором сете были сетболы. Что-то сложилось в мою пользу, что-то в его. Но, конечно, я мог бы играть лучше.

Сейчас легко говорить, не так ли? Когда ты на корте, всё иначе. Чувствуешь больше давление, но при этом находишься в струе. Это часть игры, разве нет?

До того момента я хорошо подавал. Особенно хорошо я подавал в сложные моменты. Да, ситуация сложилась в его пользу. В пятом сете я тоже вёл с брейком. Но не смог довести дело до конца. Вот и всё», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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