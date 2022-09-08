Карлос Алькарас выиграл розыгрыш после удара из-за спины

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (четвёртое место в рейтинге) одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, оказавшись сильнее представителя Италии Янника Синнера (13-е место в рейтинге). В одном из розыгрышей матча Алькарас ударил из-за спины и в дальнейшем смог выиграть очко.
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
По итогам встречи испанский теннисист победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 5 часов 15 минут.
В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (26-е место в рейтинге). Матч запланирован на завтра, 9 сентября.
- 8 сентября 2022
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
12:33
-
12:01
-
11:38
-
11:33
-
11:23
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:29
-
08:30
-
08:29
-
08:25
-
07:57
-
07:51
-
07:36
-
07:33
-
07:24
-
07:20
-
07:08
-
06:21