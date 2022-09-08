Карлос Алькарас выиграл розыгрыш после удара из-за спины

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (четвёртое место в рейтинге) одержал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, оказавшись сильнее представителя Италии Янника Синнера (13-е место в рейтинге). В одном из розыгрышей матча Алькарас ударил из-за спины и в дальнейшем смог выиграть очко.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

По итогам встречи испанский теннисист победил Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 5 часов 15 минут.

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо (26-е место в рейтинге). Матч запланирован на завтра, 9 сентября.