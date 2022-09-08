Украинка Ольга Савчук: меня очень расстроило, что россиян и белорусов пустили на US Open

Бывшая украинская теннисистка, а ныне тренер Ольга Савчук заявила, что её расстроило решение организаторов Открытого чемпионата США допустить на турнир российских и белорусских игроков.
Напомним, ATP и WTA разрешают россиянам и белорусам выступать, но только в нейтральном статусе. Несмотря на это, организаторы Уимблдона, который проходил в июне — июле, отстранили их от турнира.
«Меня очень расстроило, что им (российским и белорусским теннисистам. — Прим. «Чемпионата») разрешили играть. Я стараюсь больше не думать об этом, потому что меня это очень, очень угнетает и вызывает массу эмоций.
Я понимаю, что тяжело жить и каждый день думать об этом. Так что я принимаю то, что не могу изменить решения, которые принимаются не нами и которые мы не можем контролировать», — приводит слова Савчук New York Times.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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