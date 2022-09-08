Карлос Алькарас говорил тренеру «Я не знаю, как подавать» в тяжёлом 1/4 US Open с Синнером
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас признавался в ходе четвертьфинала Открытого чемпионата США с Янником Синнером, что перестал понимать, как подавать. Алькарас обыграл Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3, продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.
В одном из моментов в четвёртом сете Алькарас сказал своему тренеру Хуану Карлосу Ферреро: «Скажи мне, куда мне подавать? Я не знаю, как подавать».
В полуфинале Карлос Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба матча состоятся завтра, 9 сентября.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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