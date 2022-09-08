Веснина: Рублёву не повезло. В четвертьфинале US Open за Тиафо болел весь стадион

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном турнире, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 в 1/4 финала US Open.
«Хороший матч провели оба теннисиста. Не повезло Андрею, что он проиграл два тай-брейка. Все знают, что в теннисе тай-брейк — своего рода лотерея. Андрею не повезло, но нужно отдать должное сопернику. Тиафо играл вдохновенно и расслабленно. Весь стадион за него болел, он играл дома. Как мы знаем, родные стены помогают. Тиафо до этого обыграл своего кумира Надаля, на котором он рос.
Тиафо сейчас мотивирован, играет в свой лучший теннис, какой я видела. Матч был красивый. Андрей играл немного зажато и осторожно. Не получалась первая подача. Тиафо за счёт первой подачи, выиграл много важных очков. Андрей очень хотел победить, но не складывалось. Тем более что Тиафо играл очень здорово», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 8 сентября 2022
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