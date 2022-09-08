Елена Веснина: Рублёв — мистер Совершенство. Хочет, чтобы всё было идеально

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала тот факт, что российский теннисист Андрей Рублёв ещё ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема». На US Open 2022 года Рублёв проиграл в четвертьфинале американцу Фрэнсису Тиафо — это шестое поражение россиянина в шести четвертьфиналах ТБШ.



«Печальная статистика Рублёва в четвертьфиналах на «Больших шлемах»? Может быть, на Андрея и было давление. Вполне возможно, что он взвалил на себя эту ношу. Андрей — мистер Совершенство. Он хочет, чтобы всё было идеально. Андрей очень расстраивается, когда ошибается. Для меня это показатель стабильности и уровня теннисиста.

Он доходил до стадии четвертьфиналов уже много раз. Наступит тот момент, когда Рублёв войдёт и в полуфинал, и в финал и победит на турнире «Большого шлема». Это нужный опыт. Кому-то всё даётся просто, у кого-то более трудный путь в карьере, другое становление игрока. Думаю, что у Андрея свой путь и ему обязательно где-то повезёт. Должен быть всё-таки элемент везения», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.