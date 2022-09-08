Чесноков: разочаровался вылетом Медведева с US Open. У Даниила нет терпения во время игры

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что разочаровался вылетом российского теннисиста Даниила Медведева с Открытого чемпионата США.
«Разочаровался вылетом Медведева с US Open. Очень много решал первый сет, когда Кирьос выиграл на тай-брейке. У Медведева были лёгкие матчи до Кирьоса, не было каких-то сложностей.
Кирьос — неприятный соперник для Дани. Сколько они играли, а Медведев выиграл только один раз. Медведев мог держать мяч до бесконечности, изматывать игрока, разыгрывая по 30–40 ударов. Сейчас Медведев торопится выиграть, у него нет того терпения во время игры, что раньше. Хочет делать розыгрыши короче, чем раньше. В этом Медведев делает больше ошибок. С Кирьосом это невозможно, потому что это игрок, у которого рваная игра. Он всегда будет вытворять что-то неожиданное», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 8 сентября 2022
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