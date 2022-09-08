Джессика Пегула — о вылете с US Open в 1/4 финала: я должна быть позитивной, но это дерьмо

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала вылет с Открытого чемпионата США в четвертьфинальном матче с полькой Игой Свёнтек.
«Есть чувство, что впустую потратила время. Да, я должна быть позитивной, но в то же время три проигранных четвертьфинала. Извините, но это дерьмо. Полное. Я хотела прорваться здесь, на домашнем «Шлеме», но, похоже, нет. Я бы не хотела, чтобы мне приходилось играть с Игой в каждом четвертьфинале или с Эшли Барти, которые, как выяснилось, довольно редко проигрывают. Это отстой.
Я хорошо выступала на турнирах «Большого шлема» в этом году. И знаю, что осталось еще несколько турниров. Но сейчас я опустошена и мне грустно. Проигрывать — дерьмово. Я очень хотела, чтобы сегодня всё было иначе», — сказала Пегула на пресс-конференции.
В четвертьфинале Джессика Пегула уступила польке Иге Свёнтек со счётом 3:6, 6:7.
- 8 сентября 2022
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