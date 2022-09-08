Ольховский: с Тиафо Рублёву не хватило разнообразия, вторая подача тоже была слабовата
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Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский рассказал, за счёт чего американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
«Желали мы большего. Тиафо очень хорошо отыграл этот матч. Он использовал все свои сильные стороны и не очень острую игру Рублёва. Вторая подача Андрея была слабовата. У Тиафо были возможности атаковать. Рублёву не хватило разнообразия, а Фрэнсис сыграл очень хороший матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В четвертьфинальном матче Рублёв (9) уступил американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.
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