Ольховский: с Тиафо Рублёву не хватило разнообразия, вторая подача тоже была слабовата

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский рассказал, за счёт чего американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Желали мы большего. Тиафо очень хорошо отыграл этот матч. Он использовал все свои сильные стороны и не очень острую игру Рублёва. Вторая подача Андрея была слабовата. У Тиафо были возможности атаковать. Рублёву не хватило разнообразия, а Фрэнсис сыграл очень хороший матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четвертьфинальном матче Рублёв (9) уступил американцу Фрэнсису Тиафо (22) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.