Симона Халеп подтвердила развод с мужем-миллионером, с которым они были год в браке

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп в своих социальных сетях подтвердила, что она разводится со своим мужем – румынским миллионером Тони Юруцем.
«Мы с Тони обоюдно решили идти своими дорогами. Хотела бы попросить, чтобы СМИ уважали нашу частную жизнь и подходили к этой теме осмотрительно», — написала Халеп в социальных сетях.
Ранее СМИ сообщали о том, что причиной расставания пары стали постоянные разъезды Халеп, из-за чего супруги отдалились. При этом родители Халеп пытались спасти брак, отправив Симону и Тони в отпуск в Грецию этим летом, однако проблемы лишь усугубились. Супруги изначально договаривались, что в случае развода не будут делить имущество.
Симона и Тони сыграли гражданскую свадьбу 15 сентября 2021 года, а в грядущем ноябре должны были обвенчаться.
- 8 сентября 2022
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