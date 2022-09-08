Алекс Корретха считает, что Фрэнсис Тиафо способен выиграть US Open — 2022

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха выразил мнение, что американский теннисист Фрэнсис Тиафо может пройти весь путь Открытого чемпионата США, выиграв турнир.

«Он не рад, что просто достигает полуфинала. Он чувствует, что может пройти весь путь, и я считаю, что он может это сделать, потому что, честно говоря, он играет в очень хороший и умный теннис. Для меня самое интересное то, как он проводит время на корте. Кажется, ему просто весело, поверьте, не так просто повеселиться на такой стадии турнира «Большого шлема», где вы пытаетесь выйти в полуфинал», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Фрэнсис Тиафо в полуфинале Открытого чемпионата США сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Поединок состоится 9 сентября.