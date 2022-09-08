Синнер — о матче с Алькарасом: у меня были тяжёлые поражения. Это — в топ-листе

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата США, назвав этот проигрыш одним из самых тяжёлых.
«У меня были тяжёлые поражения. Это – в топ-листе. Завтра я проснусь, пытаясь как-то вспомнить только положительные моменты, пытаясь убрать другую часть.
Это был хороший матч с моей и с его стороны. Я мог завершить матч победой в четырёх сетах, мог завершить матч в пяти сетах. Уровень был высоким. В какой-то момент я не очень хорошо подавал, а он хорошо возвращался. Безусловно, это был хороший матч», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
Алькарас обыграл Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3, продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут. В полуфинале Карлос Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
- 8 сентября 2022
-
19:25
-
18:39
-
18:05
-
17:42
-
17:35
-
17:32
-
17:13
-
16:34
-
16:00
-
15:45
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
12:33
-
12:01
-
11:38
-
11:33
-
11:23
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:29
-
08:30