Синнер — о матче с Алькарасом: у меня были тяжёлые поражения. Это — в топ-листе

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата США, назвав этот проигрыш одним из самых тяжёлых.

«У меня были тяжёлые поражения. Это – в топ-листе. Завтра я проснусь, пытаясь как-то вспомнить только положительные моменты, пытаясь убрать другую часть.



Это был хороший матч с моей и с его стороны. Я мог завершить матч победой в четырёх сетах, мог завершить матч в пяти сетах. Уровень был высоким. В какой-то момент я не очень хорошо подавал, а он хорошо возвращался. Безусловно, это был хороший матч», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Алькарас обыграл Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3, продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут. В полуфинале Карлос Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.