Чесноков: для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал US Open

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что, по его мнению, победа российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с норвежцем Каспером Руудом будет чудом.
«Хачанов на этом US Open творит чудеса. Для Карена первый выход в карьере в полуфинал «Большого шлема» — это огромный успех. Я так и думал, что один из наших игроков сыграет в полуфинале, но не думал, что это будет Хачанов. С Руудом Карену будет невероятно тяжело. Не представляю, как после такого марафона он выйдет играть в полуфинале, в каком состоянии.
Хотя у Карена есть время, чтобы восстановиться. Матч только завтра, есть ещё два дня. Может, Карен подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 8 сентября 2022
-
19:25
-
18:39
-
18:05
-
17:42
-
17:35
-
17:32
-
17:13
-
16:34
-
16:00
-
15:45
-
13:34
-
13:00
-
12:35
-
12:33
-
12:01
-
11:38
-
11:33
-
11:23
-
11:19
-
11:09
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:29
-
08:30