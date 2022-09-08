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Чесноков: для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал US Open

Чесноков: для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал US Open
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков признался, что, по его мнению, победа российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с норвежцем Каспером Руудом будет чудом.

«Хачанов на этом US Open творит чудеса. Для Карена первый выход в карьере в полуфинал «Большого шлема» — это огромный успех. Я так и думал, что один из наших игроков сыграет в полуфинале, но не думал, что это будет Хачанов. С Руудом Карену будет невероятно тяжело. Не представляю, как после такого марафона он выйдет играть в полуфинале, в каком состоянии.

Хотя у Карена есть время, чтобы восстановиться. Матч только завтра, есть ещё два дня. Может, Карен подготовится и выйдет в хорошем состоянии. Но для меня будет чудом, если Хачанов обыграет Рууда и выйдет в финал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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