Андрей Чесноков рассказал, кого считает главным претендентом на победу в финале US Open

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, кого считает главным претендентом на победу в финале Открытого чемпионата США.

«Сейчас на US Open остались игроки, которые не выигрывали ни одного «Большого шлема». Кто-то впервые будет победителем. Может, это тоже неплохо, но мне всегда хочется видеть грандов, как Джокович, Надаль, Зверев. Всегда турниру добавляется красок, когда есть высококлассные игроки. Если в полуфинале будут играть игроки не выше полтинника, интерес будет совсем другой. Матчи Джокович — Надаль — это всегда украшение турнира, люди их ждут, мечтают.



Что касается главного претендента на победу в финале, мне кажется, это будет Рууд. Он более свежий. У него больше шансов обыграть Хачанова», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.