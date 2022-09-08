Россиянка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала US Open среди юниоров. Андреева покинула турнир

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала US Open среди юниоров, обыграв британку Рану Акуа Стойбер. Вторая представительница России на турнире Мирра Андреева покинула турнир, проиграв филиппинке Александре Эале.

US Open — 2022 среди юниоров. Четвертьфинал. Девушки

Диана Шнайдер (Россия) — Рана Акуа Стойбер (Великобритания) — 6:4, 6:3

Клерви Нгуну (США) — Люси Гавличкова (Чехия) — 4:6, 2:6

Мирра Андреева (Россия) — Александра Эала — 6:4, 6:0

Селин Наэф (Швейцария) — Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 5:7, 6:2, 5:7

Диана Шнайдер в матче 1/16 финала US Open среди юниоров обыграла бельгийку Амели Ван Импе со счётом 6:2 6:3. Она выиграла и следующий матч – у польки Вероники Эвальд — 2:6, 6:4, 6:2.

Россиянка Мирра Андреева в 1/8 финала одержала победу над первой сеяной Софией Костулас из Бельгии — 5:7, 6:4, 6:1. В четвертьфинале 8 сентября 15-летняя теннисистка встретится с филиппинкой Александрой Эалой.

Другие российские юниорки проиграли свои матчи 1/8 финала: Екатерина Хайрутдинова уступила американке Клерви Нгуну — 2:6, 3:6, Анастасия Гурьева — швейцарке Селин Наэф со счётом 2:6, 6:2, 2:6.