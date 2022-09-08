Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим заявился на групповую стадию Кубка Дэвиса
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Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим примет участие в групповой стадии Кубка Дэвиса, который пройдёт с 13 по 18 сентября. Об этом сообщается на сайте турнира.
Канада сыграет в группе B с Испанией, Южной Кореей и Сербией. Отметим, что лидер сборной Сербии Новак Джокович решил сняться с групповой стадии по личным причинам.
22-летний Феликс Оже-Альяссим вылетел с Открытого чемпионата США во втором круге, проиграв британцу Джеку Дрэйперу (53-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6, 4:6. На Уимблдоне-2022 он покинул турнир уже на стадии первого круга, проиграв американцу Максиму Кресси (32-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (9:11), 6:7 (5:7).
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