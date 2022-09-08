Гарсия — о Жабер перед их матчем в 1/2 финала US Open: приятно её видеть, мы росли вместе

17-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия перед полуфинальным матчем на Открытом чемпионате США с Онс Жабер вспомнила о том, как она играла с теннисисткой из Туниса на юниорском уровне.
«У нее был редкий для юниоров стиль. Тогда нечасто встречались игроки, которые столько в матчах укорачивали и резали. Она всегда что-то да придумывала. Несколько раз она даже останавливала меня в сетке на юниорских турнирах «Большого шлема».
С ней тогда было очень сложно, а сейчас ещё сложнее. Она вошла в пятёрку лучших в мире и играла в финале Уимблдона. Она стала значительно сильнее. Здорово видеть игроков, с которыми вместе росла. Приятно её видеть, мы росли вместе, добирались до вершины и продолжаем совершенствоваться», — сказала Гарсия на пресс-конференции.
- 8 сентября 2022
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