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Гарсия — о Жабер перед их матчем в 1/2 финала US Open: приятно её видеть, мы росли вместе

Гарсия — о Жабер перед их матчем в 1/2 финала US Open: приятно её видеть, мы росли вместе
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17-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия перед полуфинальным матчем на Открытом чемпионате США с Онс Жабер вспомнила о том, как она играла с теннисисткой из Туниса на юниорском уровне.

«У нее был редкий для юниоров стиль. Тогда нечасто встречались игроки, которые столько в матчах укорачивали и резали. Она всегда что-то да придумывала. Несколько раз она даже останавливала меня в сетке на юниорских турнирах «Большого шлема».

С ней тогда было очень сложно, а сейчас ещё сложнее. Она вошла в пятёрку лучших в мире и играла в финале Уимблдона. Она стала значительно сильнее. Здорово видеть игроков, с которыми вместе росла. Приятно её видеть, мы росли вместе, добирались до вершины и продолжаем совершенствоваться», — сказала Гарсия на пресс-конференции.

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