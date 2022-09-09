Роджер Федерер отреагировал на уход из жизни Елизаветы II

41-летний швейцарский теннисист и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер в социальных сетях высказался о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

«Я глубоко опечален кончиной королевы Елизаветы II. Её элегантность, грация и верность своему долгу останутся в истории. Я хотел бы выразить соболезнования всей королевской семье и Великобритании», — гласит публикация Федерера в «Твиттере».

Напомним, Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года, после того как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира. Ранее издание Basler Zeitung выпустило материал, в котором предположило, что Федерер, который не выходил на корт больше года, не сыграет на Кубке Лэйвера из-за сместившихся сроков восстановления после травмы. Турнир пройдёт в Лондоне в конце сентября.