Ига Свёнтек стала первой польской теннисисткой, вышедшей в финал US Open

21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, победившая в полуфинале Открытого чемпионата США представительницу Беларуси Арину Соболенко (3:6, 6:1, 6:4), отметилась знаменательным статистическим достижением, о котором сообщает пресс-служба US Open в «Твиттере».
Как отмечает источник, Свёнтек стала первой польской теннисисткой в истории женского одиночного турнира, которой удалось выйти в финал US Open.
Напомним, победительницей прошлого турнира US Open – 2021 стала британка Эмма Радукану, которая вылетела в первом круге текущих соревнований от представительницы Франции Ализе Корне (3:6, 3:6).
Свёнтек же стартовала на US Open – 2022 с победой над итальянкой Ясмине Паолини (6:3, 6:0), затем были повержены американки Слоан Стивенс (6:3, 6:2) и Лорен Дэвис (6:3, 6:4), в четвертьфинала она прошла представительницу Германии Юле Нимайер (2:6, 6:4, 6:0).
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