Ига Свёнтек прокомментировала победу над Ариной Соболенко в полуфинале US Open

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата США, в котором её соперницей была белоруска Арина Соболенко. Свёнтек обыграла Соболенко со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

«Очень рада, что мне удалось показать столь уверенную игру. Мне нужно было сохранять концентрацию и преодолевать эти препятствия на протяжении всего турнира. Я просто продолжила делать это сегодня.

Я старалась реализовывать первую подачу, так как она очень агрессивно действовала на второй подаче. Она оказывала давление на меня. Я проиграла первый гейм, но всё равно надеялась. Честно говоря, я не ожидала слишком многого от себя, так как Арина отлично подаёт. Я не была уверена, удастся ли мне «сломать» её. Но у меня чувство, что я играла на ином уровне», — приводит слова Свёнтек пресс-служба US Open.

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