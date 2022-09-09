Онс Жабер высказалась о предстоящем финале с Игой Свёнтек на US Open
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Пятая ракетка мира, туннисская теннисистка Онс Жабер рассказала, что думает по поводу предстоящего финала Открытого чемпионата США, в котором её соперницей станет 21-летняя полька Ига Свёнтек, возглавляющая рейтинг WTA. Матч Свёнтек — Жабер состоится завтра, 10 сентября.
«Ига никогда не проигрывала финалы, так что будет очень непросто. Я знаю, она здесь испытывает небольшие проблемы с мячами. Но я, честно говоря, не вижу у неё особых проблем. Она играет невероятно.
Будет сложный матч. Но я определённо настроена на реванш. Мне нравится играть на этом покрытии, и у меня чувство, что я точно знаю, что надо делать в матче с ней», — приводит слова Жабер пресс-служба WTA.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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