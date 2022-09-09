Мария Шарапова впервые прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова впервые прокомментировала решение 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс закончить карьеру.
В августе 40-летняя Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США. На US Open Серена проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге.
«Было невероятно видеть карьеру Серены, славу и упорство, которое она сохранила в себе до конца карьеры», — приводит слова Шараповой Sportskeeda, ссылаясь на эфир ESPN.
Ранее Мария Шарапова, которая 1 июля родила сына, выложила в своих социальных сетях свежие фотографии.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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