Мария Шарапова впервые прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова впервые прокомментировала решение 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс закончить карьеру.

В августе 40-летняя Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США. На US Open Серена проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге.

«Было невероятно видеть карьеру Серены, славу и упорство, которое она сохранила в себе до конца карьеры», — приводит слова Шараповой Sportskeeda, ссылаясь на эфир ESPN.

Ранее Мария Шарапова, которая 1 июля родила сына, выложила в своих социальных сетях свежие фотографии.



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