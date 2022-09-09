Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова впервые прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс

Мария Шарапова впервые прокомментировала завершение карьеры Серены Уильямс
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова впервые прокомментировала решение 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс закончить карьеру.

В августе 40-летняя Уильямс объявила, что уйдёт из спорта после Открытого чемпионата США. На US Open Серена проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге.

«Было невероятно видеть карьеру Серены, славу и упорство, которое она сохранила в себе до конца карьеры», — приводит слова Шараповой Sportskeeda, ссылаясь на эфир ESPN.

Ранее Мария Шарапова, которая 1 июля родила сына, выложила в своих социальных сетях свежие фотографии.

Новость по теме
«Возвращаюсь к работе». Мария Шарапова выложила свежие фотографии

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022