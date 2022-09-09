Видеообзор поражения Арины Соболенко от Иги Свёнтек

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США – 2022.



В полуфинальном матче Соболенко (6) уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа и 12 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Свёнтек два эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.



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Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Ранее представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче турнира она обыграла француженку Каролину Гарсию со счётом 6:1, 6:3.