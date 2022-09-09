Определилась финальная пара US Open у женщин
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Стала известна финальная пара Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Матч состоится завтра, 10 сентября. В решающем матче сыграют первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек и представительница Туниса Онс Жабер, занимающая пятое место в рейтинге WTA.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Онс Жабер (Тунис, 5)
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Напомним, на Australian Open 2022 года Свёнтек дошла до полуфинала, на «Ролан Гаррос» завоевала титул, а на Уимблдоне проиграла в третьем круге. Что касается Жабер, то она пропустила Открытый чемпионат Франции, после чего проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» и дошла до финала на Уимблдоне.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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