US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 12-го игрового дня

Сегодня, 9 сентября, состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, а испанец Карлос Алькарас сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей 12-го игрового дня в мужском одиночном разряде.

22:00 мск — Карен Хачанов (Россия, 27) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)

2:00 (10 сентября) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».



Напомним, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел защитить титул чемпиона US Open. Он в четырёх сетах проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом раунде Открытого чемпионата США.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: