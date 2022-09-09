Фрэнсис Тиафо опубликовал пост после победы над Андреем Рублёвым в 1/4 финала US Open
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Тиафо одержал победу над Рублёвым со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4.
«Нью-Йорк сходит с ума прямо сейчас. Эта энергия — всё. Надо сохранить её, впереди ещё есть работа», — написал американец.
В полуфинале US Open соперником Тиафо станет четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. В другом полуфинале сразятся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба матча состоятся сегодня, 9 сентября.
Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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